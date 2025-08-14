Miedź Legnica wzmocniła obronę. 30-latek podpisał kontrakt

Miedź Legnica nie zaczęła dobrze nowego sezonu Betclic 1. Ligi. Chociaż była postrzegana jako jeden z kandydatów do gry o awans do elity. Klub właśnie pozyskał nowego defensora.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Janusz Niedźwiedź

Patryk Stępiński został nowym zawodnikiem Miedzi Legnica

Miedź Legnica ostatnio przechodzi duże zmiany. Niedawno klub ogłosił zatrudnienie trenera Janusza Niedźwiedzia, który zastąpił Wojciecha Łobodzińskiego. Teraz nowy szkoleniowiec stara się budować drużynę po swojemu. Klub poinformował o sfinalizowaniu transferu doświadczonego defensora.

„Patryk Stępiński obrońcą Miedzi. Defensor najlepiej czujący się na pozycji półprawego stopera w trójce obrońców, mający też doświadczenie na boku defensywy, podpisał umowę do 30 czerwca 2026 r. z opcją przedłużenia o rok” – czytamy w komunikacie opublikowanym na oficjalnym profilu Miedzi na platformie X.

Patryk Stępiński obrońcą Miedzi ‼️



Defensor najlepiej czujący się na pozycji półprawego stopera w trójce obrońców, mający też doświadczenie na boku defensywy, podpisał umowę do 30 czerwca 2026 r. z opcją przedłużenia o rok ✍️



Patryk, witamy w Legnicy i życzymy powodzenia 💚💙❤️ pic.twitter.com/WoKIlrnO5N — MKS Miedź Legnica (@MiedzLegnica) August 14, 2025

30-letni zawodnik pochodzący z Łodzi ostatnio bronił barw Lokomotivu Płowdiw, z którym pożegnał się po zakończeniu sezonu. Wcześniej występował m.in. w PAE Chania i Ruchu Chorzów.

Stępiński w trakcie swojej kariery rozegrał 116 spotkań w 1. lidze i 133 mecze w Ekstraklasie. Może grać zarówno na środku obrony, jak i na boku defensywy. W przeszłości zaliczył sześć występów w młodzieżowej reprezentacji Polski. Aktualnie jego rynkowa wartość jest szacowana na 250 tysięcy euro.

Nowy nabytek ekipy z Legnicy może rywalizować o miejsce w składzie m.in. z Bartoszem Kwietniem czy Adnanem Kovaceviciem. Już w najbliższą sobotę legniczanie zmierzą się z Chrobrym Głogów. Początek spotkania o godzinie 19:30.

