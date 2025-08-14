Legia przed misją niemożliwą? Rewanż, który może przejść do historii

13:06, 14. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik

Legia Warszawa w czwartek zmierzy się w rewanżowym starciu z AEK Larnaka. Rywalizacja zacznie się o godzinie 21:00. Prezentujemy prawdopodobne składy obu ekip na mecz.

Paweł Wszołek
Paweł Wszołek

Legia Warszawa przed bardzo trudnym zadaniem

Legia Warszawa tydzień temu rozegrała pierwsze starcie w ramach III rundy eliminacji Ligi Europy przeciwko AEK Larnaka. Cypryjczycy okazali się lepsi, wygrywając różnicą trzech trafień (4:1). Legioniści mają jednak nadzieję na drugie z rzędu zwycięstwo.

Polska ekipa jest w tym sezonie niepokonana w roli gospodarza. Do tej pory rozegrała cztery takie mecze, notując trzy zwycięstwa i jeden remis. AEK Larnaka to z kolei drużyna, która nie wygrała żadnego z trzech ostatnich spotkań wyjazdowych.

15-krotni mistrzowie Polski podejdą do rywalizacji osłabieni brakiem tak naprawdę tylko jednego gracza – Claude’a Gonçalvesa. Ostatnio do treningów z zespołem wrócił Juergen Elitim, więc niewykluczone, że trener Edward Iordanescu będzie mógł skorzystać z umiejętności Kolumbijczyka.

Gorsza jest sytuacja kadrowa ekipy z Cypru. W jej składzie zabraknie m.in. Valentina Roberge’a, Marcusa Röhdéna, Giorgasa Naouma i Waldo Rubio. Z punktu widzenia polskich kibiców istotna może być obecność Karola Angielskiego w szeregach AEK Larnaka.

Przewidywane składy na mecz Legia Warszawa – AEK Larnaka:

Legia Warszawa: Tobiasz – Wszołek, Ziółkowski, Kapuadi, Vinagre – Morishita, Augustyniak, Elitim – Bichakhchyan, Nsame, Stojanović

AEK Larnaka: Alomerović – Miramon, Ekpolo, Garcia, Gnali – Pons, Milicevic, Gustavo – Ivanović, Angielski, Chacón.

