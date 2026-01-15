Miedź sięga po sześciokrotnego mistrza kraju. Grał też w Lidze Mistrzów! [NASZ NEWS]

Polskie kluby dokonują tej zimy ciekawych transferów. Ale, jak się okazuje, nie tylko te z Ekstraklasy. Z naszych informacji wynika, że ciekawe wzmocnienie nadchodzi dla Miedzi Legnica.

ZUMA Press, Inc./Alamy Na zdjęciu: Erdal Rakip

1.liga też nie śpi

Kluby Ekstraklasy dynamicznie działają w zimowym okienku transferowym. Nad Wisłę trafiło już kilku bardzo ciekawych zawodników, ale nie śpią też zespoły z zaplecza ESA. Wisła Kraków sprowadziła Jordigo Sancheza, a teraz ciekawy ruch wykonuje Miedź Legnica.

Otóż ze Szwecji dotarły do nas informacje, że nowym zawodnikiem Miedzi zostanie Erdal Rakip. To dwukrotny reprezentant Macedonii Północnej, ale urodzony w Szwecji. Zanim postawił na kadrę Macedonii, to kilkadziesiąt razy! zagrał w kadrze Szwecji młodszych kategorii wiekowych. A dokładnie 51 występów, w tym 17 w kadrze U21.

Co więcej, z Malmoe aż sześć razy był mistrzem Szwecji. Piłkarz ma też na koncie 14 występów w Lidze Mistrzów, w fazie grupowej. I 18 w eliminacjach LM. Do tego 7 występów w fazie grupowej Ligi Europy i 10 w eliminacjach tych rozgrywek. A we wspomnianej lidze szwedzkiej rozegrał 179 meczów, strzelając 15 goli i zaliczając 20 asyst.

Może znów błysnąć

Ostatnim jego klubem był Antalyaspor (70 meczów w ekstraklasie Turcji), gdzie w środku pomocy grał z Jakubem Kałuzińskim. Latem 29-letni obecnie Rakip opuścił Turcję, więc ma kilka miesięcy przerwy w grze. Ale… Opinie zasłyszane przez nas o tym piłkarzu, ze Szwecji i z Turcji, wskazują, że jak na 1. ligę to jego umiejętności spokojnie powinny wystarczyć. A po odbudowie może być jeszcze lepiej.