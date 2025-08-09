Michail Antonio może wrócić do gry. Znalazł się na radarze giganta Premier League

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michail Antonio

Michail Antonio może wrócić na boisko po wypadku

W minionym sezonie MIchail Antonio opuścił większość spotkań po poważnym wypadku drogowym. Jednak obecnie 35-latek jest w pełni zdrowy i gotowy do gry. Aktualnie jest wolnym zawodnikiem, więc można go pozyskać bez opłaty. Według doniesień doświadczony napastnik znalazł się na radarze Newcastle United.

Sroki planują sprowadzić dwóch nowych snajperów jeszcze przed zamknięciem letniego okna transferowego. Jeden z nich miałby być podstawowym zawodnikiem, a drugi pełniłby rolę zmiennika, a Jamajczyk jest jednym z kandydatów. W ten sposób klub chce przygotować się na potencjalne odejście Aleksandra Isaka do Liverpoolu.

Eddie Howe docenia piłkarza za duże doświadczeniem w Premier League. Antonio całą swoją karierę spędził na Wyspach Brytyjskich. Dodatkowo ewentualny transfer pozwoliłby przeznaczyć większy budżet na inne wzmocnienia.

Na liście życzeń Newcastle wciąż pozostają Nicolas Jackson oraz Yoane Wissa. Władze klubu muszą jednak brać pod uwagę ograniczenia finansowe. W związku z tym podpisanie kontraktu z doświadczonym snajperem może okazać się nie najgorszym rozwiązaniem.

