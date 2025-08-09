Michail Antonio może wrócić do gry. Znalazł się na radarze giganta Premier League

21:11, 9. sierpnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  FootballFanCast

Michail Antonio odszedł z West Hamu po wygaśnięciu kontraktu. Jak podaje FootballFanCast, pozyskanie Jamajczyka rozważa znany klub Premier League.

Michail Antonio
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michail Antonio

Michail Antonio może wrócić na boisko po wypadku

W minionym sezonie MIchail Antonio opuścił większość spotkań po poważnym wypadku drogowym. Jednak obecnie 35-latek jest w pełni zdrowy i gotowy do gry. Aktualnie jest wolnym zawodnikiem, więc można go pozyskać bez opłaty. Według doniesień doświadczony napastnik znalazł się na radarze Newcastle United.

Sroki planują sprowadzić dwóch nowych snajperów jeszcze przed zamknięciem letniego okna transferowego. Jeden z nich miałby być podstawowym zawodnikiem, a drugi pełniłby rolę zmiennika, a Jamajczyk jest jednym z kandydatów. W ten sposób klub chce przygotować się na potencjalne odejście Aleksandra Isaka do Liverpoolu.

POLECAMY TAKŻE

Mads Hermansen
„Następca” Fabiańskiego. To nowy bramkarz West Hamu
Malick Thiaw
Milan sprzedaje Thiawa. Allegri ma już dwóch kandydatów na zastępstwo
Alexander Isak
Newcastle szuka nowego napastnika. Gwiazda może zostać następcą Isaka

Eddie Howe docenia piłkarza za duże doświadczeniem w Premier League. Antonio całą swoją karierę spędził na Wyspach Brytyjskich. Dodatkowo ewentualny transfer pozwoliłby przeznaczyć większy budżet na inne wzmocnienia.

Tylko u nas

Maksym Khlan
Jest decyzja Wisły w sprawie Chłania! [NASZ NEWS]
Niels Frederiksen
Crvena zvezda to nie wyrok. Lech rzuca wyzwanie hegemonowi
Jesus Jimenez: To będzie dla mnie wyjątkowy moment [NASZ WYWIAD]

Na liście życzeń Newcastle wciąż pozostają Nicolas Jackson oraz Yoane Wissa. Władze klubu muszą jednak brać pod uwagę ograniczenia finansowe. W związku z tym podpisanie kontraktu z doświadczonym snajperem może okazać się nie najgorszym rozwiązaniem.

Zobacz także: Manchester City dostał ofertę za Gundogana. Guardiola długo się nie zastanawiał