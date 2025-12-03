Messi, Neymar i Suarez znów razem? Inter Miami podjął decyzję

Neymar w ostatnim czasie był łączony z zimowym transferem do Interu Miami, gdzie znów stworzyłby tercet z Leo Messim i Luisem Suarezem. Klub z MLS zdecydował w sprawie gwiazdora - informuje "Sport".

fot. SPP Sport Press Photo. Na zdjęciu: Neymar

Neymar nie dla Interu Miami. Kibice rozczarowani

Neymar w styczniu 2025 roku po wielu latach zdecydował się na powrót do Santosu. Miał za sobą nieudaną przygodę w Arabii Saudyjskiej, która zakończyła się pod znakiem nieustannych problemów zdrowotnych. Z powrotem do rodzimej Brazylii wiązał duże nadzieje – zapragnął nawiązać do swojej najlepszej formy z przeszłości i powalczyć o jeszcze jeden transfer do Europy. Liczył przy tym na powołanie do reprezentacji i grę podczas przyszłorocznego mundialu.

33-latek miał jednak spory kłopot, aby wrócić do regularnego grania. Wciąż męczyły go urazy, dlatego w ciągu ostatnich miesięcy rozegrał raptem 28 spotkań. Dla Santosu uzbierał osiem bramek oraz cztery asysty, co oczywiście nie jest złym wynikiem, ale wciąż poniżej wielkich oczekiwań.

Nazwisko Neymara w ostatnim czasie przewinęło się w kontekście styczniowego transferu do Interu Miami. Kibice rozmarzyli się w temacie tego ruchu, bowiem w Stanach Zjednoczonych mógłby odtworzyć magiczny tercet z czasów Barcelony i znów zagrać wspólnie z Leo Messim oraz Luisem Suarezem.

Inter Miami przemyślał tę sprawę i ostatecznie zrezygnował ze starań o Neymara. Wykluczył jakąkolwiek możliwość tego transferu. Warto pamiętać, że umowa gwiazdora z Santosem wygasa wraz z końcem 2025 roku, więc do nowego klubu mógłby dołączyć za darmo. Nie skusiło to jednak włodarzy amerykańskiej ekipy.