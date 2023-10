Dziennikarz Joan Fontes z programu Bar Canaletes poinformował, że Leo Messi będzie sondował możliwość krótkiego wypożyczenia do FC Barcelony, jeżeli jego Inter Miami nie awansuje do play-offów MLS. W przeszłości z takich rozwiązań korzystali, między innymi, Thierry Henry oraz David Beckham.

Lionel Messi jest kontuzjowany. Wobec tego sytuacja jego klubu w MLS jest coraz gorsza

Inter Miami ma niewielkie szanse na zagranie w tegorocznych play-offach

Leo Messi mógłby wrócić do Barcelony na okres styczeń-marzec, jeżeli jego amerykański zespół nie awansuje do grona najlepszych

Messi wróci do Barcelony na dwa miesiące?

Lionel Messi latem miał okazję wrócić do FC Barcelony, ale zdecydował się na przenosiny do Interu Miami. Joan Fontes z programu Bar Canaletes ma jednak nowe wieści. Według niego Argentyńczyk będzie sondował możliwość krótkiego wypożyczenia do Blaugrany, jeżeli jego obecny zespół nie awansuje do play-offów w MLS. Obecnie mistrz świata jest kontuzjowany, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach Interu. Obecnie tracą do ostatniego miejsca barażowego pięć punktów na trzy mecze przed końcem sezonu zasadniczego.

W przeszłości amerykańskie kluby wypożyczały już w podobnych sytuacjach graczy do Europy. Robili to choćby Thierry Henry (do Arsenalu) i David Beckham (do Milanu). Takie rozwiązanie pozwoliłoby Messiemu pożegnać się z kibicami ze stolicy Katalonii. Nikt też nie wątpi w umiejętności La Pulgi, który nadal regularnie zachwyca za Oceanem. Gdyby doszło do transferu, 36-latek spędziłby w byłym klubie około dwa miesiące. W transakcji musiałoby porozumieć się jednak wiele różnych stron, więc jej przeprowadzenie byłoby skomplikowane. Jak dodał dziennikarz katalońskiego Sportu, klub jest świadomy sytuacji swej legendy. Na razie jednak nie dyskutowano na temat ewentualnego, krótkoterminowego transferu.

Messi rozegrał dla Interu Miami 12 spotkań. Zanotował w nich 11 bramek i pięć asyst.

