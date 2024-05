Xavi dał zielone światło. Barcelona finalizuje głośny transfer

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi dał zielone światło na transfer Guido Rodrigueza

FC Barcelona chciałaby dokonać solidnych wzmocnień, które pozwolą drużynie na równą walkę o najwyższe trofea. W tym sezonie Duma Katalonii nie była w stanie pokonać Realu Madryt w lidze, a oprócz tego przedwcześnie odpadła z Pucharu Króla. Co prawda piłkarze Xaviego mieli okazję, aby awansować do półfinału Ligi Mistrzów, ale w rewanżu z PSG zabrakło im wyrachowania.

Wszystkie te niepowodzenia zmuszają władze Barcelony do przeprowadzenia transferów. Raczej będą to ekonomiczne ruchy, które nie obciążą klubowej kasy, ale nie oznacza to, że zabraknie ciekawych nazwisk. Jak się okazuje, jeden z zawodników jest coraz bliżej przenosin do stolicy Katalonii.

Fabrizio Romano poinformował, że Xavi wyraził zgodę na transfer Guido Rodrigueza. Defensywny pomocnik do tej pory występował w Realu Betis, ale po zakończeniu kontraktu, czyli 30 czerwca 2024 roku, zmieni klub. Mistrz świata z Argentyną z 2022 roku może stanowić idealne uzupełnienie linii środkowej Blaugrany.

30-letni zawodnik ma podpisać dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. W tym sezonie piłkarz rozegrał 28 meczów, zdobywając w nich dwa gole i asystę. Jednak warto zaznaczyć, że Rodriguez stracił aż 17 spotkań z powodu kontuzji kostki, która wyeliminowała go z gry na ponad trzy miesiące.

Czytaj dalej: Barcelona chce wielkiego powrotu. Gwiazdor PSG chętny na transfer