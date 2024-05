Kylian Mbappe zwrócił się do Realu Madryt z nietypową prośbą

Kylian Mbappe po zakończeniu sezonu 2023/2024 odejdzie z PSG i najprawdopodobniej zasili Real Madryt. Jak podano w telewizji El Chiringuito, Francuz zwrócił się do Królewskich ze specjalną prośbą.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Florentino Perez

Specjalna prośba Kyliana Mbappe do Realu Madryt

Kylian Mbappe w ostatnich dniach oficjalnie ogłosił, że po sezonie 2023/2024 opuści Paris Saint-Germain. W swoim wystąpieniu Francuz nie zdradził, gdzie zagra, ale światowe media są przekonane, że kolejnym klubem gwiazdora będzie Real Madryt.

– To była przyjemność móc trenować Kyliana Mbappe. Zawsze był doskonały, jest wzorem do naśladowania. Nie mogę powiedzieć nic złego na jego temat. Nic do niego nie mam. Jest doskonały, jego zachowanie było doskonałe – mówił Luis Enrique cytowany przez Fabrizio Romano.

Fabrizio Romano poinformował niedawno, że Real Madryt oficjalnie ogłosi przyjście Kyliana Mbappe po finale Ligi Mistrzów, więc najwcześniej nastąpi to 1 czerwca. Jednak bardziej prawdopodobne, że najpierw Królewscy zajmą się świętowaniem, a dopiero później wielką prezentacją transferu.

Media nieustannie przekazują coraz nowsze wieści o Mbappe w Realu. Tym razem telewizja El Chiringuito ujawniła, że Francuz zwrócił się z nietypową prośbą do Florentino Pereza. Mianowicie chodzi o dostępność pola golfowego w okolicach domu w Madrycie. To pasja napastnika, o której jeszcze nie każdy wiedział.

Kibice Los Blancos mogą mieć tylko nadzieje, że pole golfowe nie stanie się priorytetem Mbappe. Niegdyś w ten sposób żartowano z Garetha Bale’a.

