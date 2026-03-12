Messi mógł wrócić do Barcelony. Laporta ujawnia, co naprawdę się stało

Laporta tłumaczy historię powrotu Messiego
Joan Laporta przyznał, że klub naprawdę pracował nad powrotem Lionela Messiego. Barcelona chciała ponownie sprowadzić swojego największego zawodnika. Problemem okazały się jednak formalności związane z przepisami La Liga. Klub nie miał jeszcze zgody na rejestrację kontraktu.
Prezydent Barcelony wyjaśnił, że przygotowano plan, który miał przekonać władze ligi. Najpierw konieczne było jednak porozumienie między klubem i zawodnikiem. – To prawda, że Messi chciał wrócić, a kontrakt przedstawiony Jorge Messiemu nie został zatwierdzony – powiedział Laporta.
Rozmowy trwały lecz ostateczna decyzja zapadła po spotkaniu z ojcem piłkarza. – Jorge przyszedł do mojego domu i powiedział, że Leo nie przyjdzie, ponieważ wybrali Miami, gdzie będzie miał więcej spokoju i mniej presji – wyjaśnił prezydent Barcelony.
Laporta odniósł się także do sytuacji Xaviego Hernandeza. Przyznał, że był rozczarowany jego udziałem w debacie wyborczej. Podkreślił jednak, że decyzja o zmianie trenera była słuszna, ponieważ z podobnym składem drużyna osiągnęła lepsze wyniki pod wodzą Hansiego Flicka.
W niedzielę 15 marca odbędą się wybory na prezydenta FC Barcelony. Stąd w ostatnim czasie pojawiło się wokół klubu sporo medialnego zamieszania, a niektóre osoby wyciągają stare tematy, by przekonać kibiców Blaugrany do odpowiednich wyborów w czasie głosowania.
