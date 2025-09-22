Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Vinicius myśli o transferze. Nie podobają mu się decyzje Alonso

Vinicius Junior znów znalazł się w centrum uwagi. Brazylijczyk ma świetne liczby, bo średnio co 80 minut bierze udział przy golu Realu Madryt. Mimo to Xabi Alonso regularnie go zmienia. Do tej pory sześć razy z rzędu nie zanotował meczu w pełnym wymiarze. W konsekwencji skrzydłowy czuje, że jego pozycja w zespole nie jest tak mocna, jak być powinna.

Emocje wybuchły w spotkaniu, w którym Vinicius trafił w słupek i zaliczył asystę do Kyliana Mbappe. Wydawało się, że jest jednym z najlepszych na boisku, jednak trener ponownie zdjął go w drugiej połowie. Na trybunach było widać frustrację piłkarza. Według dziennikarza Marcosa Benito, taki scenariusz powtarza się zbyt często, a zawodnik zaczyna tracić cierpliwość.

Dodatkowo Alonso na konferencji prasowej porównał Brazylijczyka do młodego Franco Mastantuono. W oczach Viniciusa takie zestawienie było lekceważące, bo w Realu zapracował już na status gwiazdy. Podobnie jak inni liderzy zespołu, oczekuje zaufania i pewnej hierarchii. W opozycji do tego, co czuje sam zawodnik, trener stosuje zasadę rotacji, która ma utrzymać szeroką kadrę w gotowości.

Benito twierdzi, że jeśli sytuacja nie zmieni się do stycznia, skrzydłowy może rozważyć odejście z Santiago Bernabéu. Brazylijczyk chce czuć się kluczowy i decydujący, a nie tylko jednym z wielu. W związku z tym jego przyszłość w Madrycie staje się coraz bardziej niepewna. Dziennikarz El Chiringuito podkreślił, że jeśli transfer nie nastąpi zimą, to w letnim oknie rozstanie z Królewskimi będzie bardzo prawdopodobne.