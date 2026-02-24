Mbappe wymarzonym transferem dwóch piłkarzy FC Barcelony

Kylian Mbappe został wybrany wymarzonym transferem do FC Barcelony. Z pytaniem o to, jakiego piłkarza Realu Madryt chcieliby ściągnąć do klubu zmierzyli się Pedri i Ferran Torres. Obaj zgodnie wskazali na francuskiego napastnika.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Pedri i Ferran wskazali na Mbappe jako wymarzony transfer do Barcelony

FC Barcelona i Real Madryt to dwa największe kluby na świecie. Bezpośredni mecz obu drużyn, czyli El Clasico przyciąga przed telewizory największą grupę odbiorców. Rywalizacja pomiędzy nimi toczy się od lat, ale mimo to w przeszłości nie brakowało zawodników, którzy grali dla obu drużyn. Takimi przykładami są m.in. Luis Figo, Ronaldo czy Michael Laudrup.

Wątek rywalizacji na linii Barcelona – Real został poruszony w programie El Hormiguero na kanale Antena 3. Pedri oraz Ferran Torres zostali zapytani o relacje, jakie łączą ich z zawodnikami Królewskich. „Nie mamy przyjaciół, do których dzwonimy codziennie, ale dobrze się dogadujemy” – odpowiedział pomocnik. Dziennikarz zapytał także o to, jakiego piłkarza Realu Madryt ściągnęliby do Barcelony.

Pytanie wprowadziło zawodników w lekkie zakłopotanie, ale obaj wskazali zgodnie na Kyliana Mbappe. Jak zauważa Marca, wybór francuskiego piłkarza nie jest zaskoczeniem. Barcelona szuka dziewiątki, a napastnik Realu Madryt imponuje formą. W tym sezonie Mbappe wystąpił w 33 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 38 goli i zanotował 6 asyst.

Na ten moment w tabeli La Liga lepsza jest FC Barcelona, która zajmuje 1. miejsce z punktem przewagi nad Realem Madryt. Następne El Clasico odbędzie się pod koniec sezonu w ramach 35. kolejki ligi hiszpańskiej.