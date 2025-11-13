Real ma problem z Rodrygo. Nastąpił zwrot akcji ws. transferu

Rodrygo w ostatnim czasie był łączony przez media z Chelsea. Jak donosi Fabrizio Romano, The Blues nie są jednak zainteresowani sprowadzeniem brazylijskiego skrzydłowego.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Chelsea jednak nie chce Rodrygo

Rodrygo pomimo gry po swojej ulubionej lewej stronie wciąż nie potrafi znaleźć formy i przegrywa rywalizację o miejsce w składzie z Viniciusem. W związku z tym w mediach nie brakuje spekulacji na temat potencjalnego transferu. Brazylijczyk w ostatnich miesiącach był łączony m.in. z gigantami Premier League.

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się doniesienia, że Chelsea planuje złożyć ofertę za 24-latka. Jednak według dziennikarza Fabrizio Romano te spekulacje nie są prawdą. Angielski klub nie prowadzi żadnych rozmów z Realem Madryt ani z otoczeniem zawodnika. The Blues nie planują w styczniu sprowadzać 24-latka.

W bieżącym sezonie skrzydłowy wystąpił w trzynastu meczach we wszystkich rozgrywkach, z czego tylko trzy razy od pierwszej minuty. Na swoim koncie ma dwie asysty, ale wciąż czeka na pierwszego gola. Choć w Realu rośnie frustracja z powodu dyspozycji Brazylijczyka, klub nie zamierza podejmować pochopnych decyzji.

Latem Rodrygo wzbudził zainteresowanie Manchesteru City, Arsenalu i Liverpoolu, lecz ostatecznie do żadnego transferu nie doszło, a zawodnik pozostał w zespole Królewskich.

