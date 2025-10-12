Zidane zdradził swój plan. Mówi wprost, kogo chce trenować

Zidane zastąpi Deschampsa? Wszystko na to wskazuje
Zinedine Zidane pozostaje bez pracy w trenerskim zawodzie od 2021 roku, kiedy to po raz drugi pożegnał się z Realem Madryt. Na przestrzeni ostatnich lat był łączony z wieloma klubami, w tym chociażby Manchesterem United, Paris Saint-Germain czy Juventus. Zapewniał jednak, że spośród wszystkich klubów jest w stanie prowadzić tylko Królewskich i nie rozważa innych propozycji.
Mówiło się o nim również w kontekście prowadzenia reprezentacji Francji, czego nie wykluczał. Uchodził za idealnego następcę Didiera Deschampsa po mundialu w Katarze, ale dobry wynik Francji skłonił tamtejszych włodarzy do przedłużenia współpracy z obecnym selekcjonerem. Wydaje się jednak, że ta dobiegnie końca w przyszłym roku, niezależnie od rezultatu na mistrzostwach świata.
Zidane zapowiada powrót do pracy trenerskiej po długiej przerwie. Ma do tego dojść właśnie w 2026 roku. Kylian Mbappe widzi go w roli selekcjonera Trójkolorowych, a on sam mówi, że to jego marzenie.
– Na pewno wrócę do pracy jako stały trener, taki jest mój plan. Moim marzeniem jest zostać kiedyś selekcjonerem reprezentacji Francji, zobaczymy – przyznał były szkoleniowiec Realu Madryt podczas Festival Dello Sport.
Zidane wspólnie z Realem świętował triumf w rozgrywkach Ligi Mistrzów w trzech kolejnych sezonach. Dwukrotnie zdobywał również mistrzostwo Hiszpanii.