Zidane zdradził swój plan. Mówi wprost, kogo chce trenować

Zinedine Zidane przymierza się do powrotu na ławkę trenerską. Były szkoleniowiec Realu Madryt otwarcie przyznaje, że interesuje go posada w reprezentacji Francji.

fot. Sipa US Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zidane zastąpi Deschampsa? Wszystko na to wskazuje

Zinedine Zidane pozostaje bez pracy w trenerskim zawodzie od 2021 roku, kiedy to po raz drugi pożegnał się z Realem Madryt. Na przestrzeni ostatnich lat był łączony z wieloma klubami, w tym chociażby Manchesterem United, Paris Saint-Germain czy Juventus. Zapewniał jednak, że spośród wszystkich klubów jest w stanie prowadzić tylko Królewskich i nie rozważa innych propozycji.

Mówiło się o nim również w kontekście prowadzenia reprezentacji Francji, czego nie wykluczał. Uchodził za idealnego następcę Didiera Deschampsa po mundialu w Katarze, ale dobry wynik Francji skłonił tamtejszych włodarzy do przedłużenia współpracy z obecnym selekcjonerem. Wydaje się jednak, że ta dobiegnie końca w przyszłym roku, niezależnie od rezultatu na mistrzostwach świata.

Zidane zapowiada powrót do pracy trenerskiej po długiej przerwie. Ma do tego dojść właśnie w 2026 roku. Kylian Mbappe widzi go w roli selekcjonera Trójkolorowych, a on sam mówi, że to jego marzenie.

– Na pewno wrócę do pracy jako stały trener, taki jest mój plan. Moim marzeniem jest zostać kiedyś selekcjonerem reprezentacji Francji, zobaczymy – przyznał były szkoleniowiec Realu Madryt podczas Festival Dello Sport.

Zidane wspólnie z Realem świętował triumf w rozgrywkach Ligi Mistrzów w trzech kolejnych sezonach. Dwukrotnie zdobywał również mistrzostwo Hiszpanii.