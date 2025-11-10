Alonso stracił autorytet w szatni Realu! Zaczęło się od El Clasico

Xabi Alonso po konflikcie z Viniciusem Juniorem w trakcie El Clasico stracił autorytet w szatni Realu Madryt - donosi Anton Meana. Dziennikarz twierdzi, że Hiszpan nie pasuje do roli trenera Los Blancos.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Konflikt z Viniciusem osłabił pozycję Xabiego Alonso w Realu Madryt

Real Madryt nie zaliczy do udanych początku listopada. Przed przerwą na reprezentacje Królewscy nie wygrali dwóch ostatnich meczów. Najpierw polegli w hicie Ligi Mistrzów z Liverpoolem (0:1), a potem zremisowali bezbramkowo z Rayo Vallecano. Na domiar złego w mediach co chwilę pojawiają się informacje dot. relacji Xabiego Alonso i Viniciusa Juniora.

Okazuje się, że wydarzenia z El Clasico i konflikt z Viniciusem był momentem, w którym Alonso stracił autorytet w szatni. Dziennikarz Anton Meana uważa, że jego pozycja została osłabiona, ponieważ klub nie stanął po stronie Hiszpana. Szkoleniowiec ustąpił przed żądaniami otoczenia Brazylijczyka i od tego czasu wystawił go w wyjściowej jedenastce w każdym meczu, pozwalając mu grać przez 90 minut.

Ponadto zdaniem dziennikarza charakter Alonso nie pasuje do roli trenera Realu Madryt. 43-latek to introwertyk, co ma przeszkadzać w zarządzaniu szatnią pełną gwiazd. Na dodatek po stronie minusów wymienia się fakt, że za dużą uwagę przykłada do analiz wideo, trzymając się schematów. Piłkarze chcieliby mieć możliwość do zabłyśnięcia, aby to na nich skupiała się uwaga.

Jak dotąd Alonso prowadził zespół w 22 meczach. Jego bilans to 17 zwycięstw, 2 remisy i 3 porażki. Kontrakt z klubem podpisał do czerwca 2028 roku. Póki co Królewscy zajmują 1. miejsce w La Liga i 7. miejsce w Lidze Mistrzów.