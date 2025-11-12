Real Madryt poluje na Dayota Upamecano, który może w przyszłym roku zmienić klub. Kylian Mbappe widzi w gwiazdorze Bayernu nawet najlepszego obrońcę świata.

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe chce Upamecano w Realu? Uważa go za najlepszego

Real Madryt jest jedną z opcji dla Dayota Upamecano, który wciąż nie przedłużył wygasającej umowy z Bayernem Monachium. Jeśli się na to nie zdecyduje, od przyszłego roku będzie dostępny w ramach wolnego transferu. Działacze Królewskich mieli już poinformować jego agenta o chęci sprowadzenia go do siebie.

Upamecano pod wodzą Vincenta Kompany’ego znacząco się poprawił i jest liderem defensywy Bayernu. Przeżywa znakomity czas, dlatego nie może dziwić zainteresowanie ze strony Realu, a także innych europejskich potęg, w tym Barcelony czy Liverpoolu.

27-latek ma przed sobą występy dla reprezentacji Francji podczas listopadowego zgrupowania. Przebywa z nim Kylian Mbappe, który może go przekonywać do wybrania oferty hiszpańskiego giganta. Napastnik Królewskich twierdzi, że Upamecano może być obecnie uważany nawet za najlepszego defensora na świecie. Z tego właśnie względu Real marzy o jego transferze.

– Z pewnością jego nazwisko znajdzie się w dyskusji o najlepszym obrońcy na świecie. Należy do grona dominujących stoperów. Ma swój wielki moment i jest w wielkim klubie. Niewiele jest klubów lepszych, choć takie są. Gdy mówimy o zawodniku o takim poziomie, każdy topowy klub chce go u siebie – stwierdził gwiazdor Realu Madryt.