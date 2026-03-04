Mbappe poznał nazwisko nowego trenera Realu! Perez go poinformował

08:35, 4. marca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  El Nacional

Kylian Mbappe miał poznać nazwisko nowego trenera Realu Madryt. Jak poinformował El Nacional, Florentino Perez powiedział Francuzowi o zatrudnieniu Jurgena Kloppa.

Florentino Perez i Kylian Mbappe
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez i Kylian Mbappe

Jurgen Klopp ma zastąpić Alvaro Arbeloę w Realu Madryt

Kylian Mbappe jako pierwszy miał dowiedzieć się o planowanej zmianie na ławce trenerskiej Real Madryt. Według katalońskich mediów prezes Florentino Perez osobiście poinformował gwiazdora o decyzji dotyczącej przyszłości szkoleniowca.

Z klubem ma pożegnać się Alvaro Arbeloa. Słabsze wyniki i brak wyraźnej poprawy gry zespołu przesądziły o jego losie. Władze Królewskich nie wiązały długoterminowej przyszłości z Hiszpanem, ale teraz mają już prowadzić rozmowy z następcą.

Faworytem prezesa jest Jurgen Klopp. Niemiec ma wnieść do zespołu charyzmę, dyscyplinę i wyrazisty styl gry oparty na wysokim pressingu oraz szybkich atakach. Perez uważa, że właśnie takiego lidera potrzebuje obecnie szatnia Realu.

Atutem Kloppa są także sukcesy odniesione z Liverpoolem i Borussią Dortmund, gdzie potrafił odbudować historyczne marki i przywrócić im konkurencyjność na najwyższym poziomie.

Na razie rozmowy trwają, ale według zagranicznych mediów to właśnie Klopp ma być numerem jeden na liście życzeń Florentino Pereza. Wszystkiemu sprzyjają informacje o możliwym zwolnieniu Niemca z koncernu Red Bulla.

