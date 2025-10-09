Mbappe i Vinicius mają konflikt?! Gwiazdor powiedział, co myśli

Kylian Mbappe zdradził, jakie ma relacje z Viniciusem Juniorem. Media co chwilę rozpisują się, że piłkarze mają konflikt. Okazuje się jednak, że łączą ich lepsze relacje niż w poprzednim sezonie.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe wykluczył konflikt z Viniciusem. „Mam z nim bardzo dobre relacje”

Real Madryt październikową przerwę reprezentacyjną spędza na fotelu lidera La Liga. Xabi Alonso fantastycznie rozpoczął pracę w klubie, odnosząc dziewięć zwycięstw w dziesięciu meczach. Jedyna strata punktów przydarzyła się w prestiżowym starciu z Atletico (2:5).

Na kadrę mimo drobnego urazu pojechał Kylian Mbappe. Reprezentant Francji podczas zgrupowania nie uniknął pytań o Real Madryt. W rozmowie z Movistar został zapytany o relacje z Viniciusem Juniorem. Wątek został poruszony ze względu na pojawiające się w mediach informacje o rzekomym konflikcie między zawodnikami. Okazuje się jednak, że nie ma pomiędzy nimi złej krwi.

– Mam bardzo dobrą relację z Vinim Juniorem, znacznie lepszą niż w poprzednim sezonie, ponieważ teraz lepiej się znamy. Jest świetnym zawodnikiem i wspaniałym człowiekiem. Mamy ten sam cel – pomóc Realowi Madryt zdobywać trofea – powiedział Kylian Mbappe w rozmowie z Movistar, cytowany przez Fabrizio Romano.

– Plotki, że mam problem z Vinim? Podchodzę do tego spokojnie, bo gdybym naprawdę miał poważny problem – co mam nadzieję, że się nie wydarzy – powiedziałbym mu o tym – dodał Francuz, cytowany przez profil The Touchline.

W tym sezonie duet Mbappe – Vinicius imponuje formą od początku sezonu. Od startu rozgrywek udało im się zdobyć bramkę w trzech tych samych meczach. Dla porównania w poprzedniej kampanii taka sztuka udała im się łącznie w 4 z 26 spotkań.