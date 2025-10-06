Mbappe i Vinicius odpalili! Duet gwiazd Realu imponuje formą

Kylian Mbappe i Vinicius Junior imponują formą. Jak zauważyła Marca, ich współpraca wygląda coraz lepiej. Jak dotąd udało im się zdobyć bramki w trzech tych samych ligowych meczach. W poprzednim sezonie ta sztuka udała im się w 4 z 26 spotkań.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Vinicius Junior

Mbappe i Vinicius strzelali gole w trzech tych samych meczach

Real Madryt przystąpił do sezonu 2025/2026 z jasnymi celami. Po pierwsze chcą odzyskać mistrzostwo Hiszpanii, które w poprzednich rozgrywkach stracili na rzecz FC Barcelony. Po drugie chcą wrócić na tron w Lidze Mistrzów, ponieważ w ostatniej edycji odpadli na etapie ćwierćfinału. W realizacji przedsezonowych założeń ma pomóc duet gwiazd, czyli Kylian Mbappe i Vinicius Junior.

Od początku kampanii wysoką formą imponuje zarówno Mbappe, jak i Vinicius. Francuz w 10 meczach zdobył 14 goli i zaliczył 2 asysty. Z kolei Brazylijczyk strzelił 5 bramek i zanotował 4 asysty w identycznej liczbie spotkań. Warto dodać, że obaj strzelali w trzech tych samych meczach. Były to ligowe starcia z Realem Oviedo, Levante i Villarrealem.

Jak poinformował dziennik Marca, jest to wynik prawie identyczny jak w poprzednim sezonie. W kampanii 2024/2025 Mbappe i Vinicius strzelali gole w czterech z dwudziestu sześciu spotkań, które wspólnie rozegrali w składzie Realu Madryt. Wyrównanie tego wyniku jest zatem kwestią czasu. Z racji tego, że sezon dopiero się rozkręca, niewykluczone, że liderzy Los Blancos poprawią tę statystykę.

Po przerwie na kadrę Real Madryt czeka trudny terminarz. Podopieczni Xabiego Alonso zmierzą się m.in. z Juventusem, Barceloną czy Liverpoolem. Aktualnie zajmują 1. miejsce w tabeli La Liga z przewagą dwóch punktów nad Dumą Katalonii.