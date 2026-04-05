Real Madryt szuka nowego defensora. Niespodziewany kandydat

Real Madryt chce zakontraktować nowego stopera w letnim okienku transferowym. Kandydatem do przeprowadzki na Santiago Bernabeu jest Maxence Lacroix - czytamy na stronie Defensa Central.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt nie przedłuży wygasającego kontraktu z Davidem Alabą, który opuści Santiago Bernabeu po zakończeniu obecnego sezonu. W związku z tym stołeczny klub będzie zmuszony zakontraktować następcę austriackiego stopera. Wicemistrzowie La Ligi bacznie monitorują rynek transferowy w poszukiwaniu odpowiedniego kandydata, który wzmocni linię obrony i zapewni odpowiednią jakość oraz doświadczenie na najwyższym poziomie.

Dotychczas z przeprowadzką do stolicy Hiszpanii najczęściej łączeni byli William Saliba z Arsenalu oraz Ibrahima Konate z Liverpoolu, ale Królewscy ostatecznie mogą postawić na inną, zaskakującą opcję. Jak informuje serwis „Defensa Central”, na celowniku Realu Madrytu znajduje się również Maxence Lacroix, czyli lider formacji defensywnej Crystal Palace.

25-letni Francuz prezentuje się bardzo solidnie w aktualnej kampanii, przyciągając uwagę czołowych klubów. Madrytczycy muszą jednak liczyć się z konkurencją ze strony Bayernu Monachium oraz Liverpoolu w walce o podpis cenionego obrońcy.

Świeżo upieczony reprezentant Francji z powodzeniem występuje w koszulce drużyny Orłów od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się na Selhurst Park za niespełna 20 milionów euro z Wolfsburga. W trwającym sezonie rozegrał 43 mecze, zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co oznacza, że potencjalna transakcja może wiązać się ze sporym wydatkiem. Portal „Transfermarkt” wycenia byłego zawodnika FC Sochaux na około 40 milionów euro.