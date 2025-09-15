Cash opuści Aston Villę?! Dwa kluby wyraziły zainteresowanie

Matty Cash w niedalekiej przyszłości może opuścić szeregi Aston Villa. Jak się okazuje, reprezentanta Polski chcą dwa kluby Premier League. A są to Everton oraz Bournemouth - przekazuje "Sports Boom".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Everton i Bournemouth chcą Matty’ego Casha

Matty Cash jest zawodnikiem Aston Villi od 2020 roku. Wówczas przeprowadzka defensora z Nottingham Forest kosztowała ponad 15 milionów euro. Reprezentant Polski w barwach The Villans wskoczył na wysoki poziom i do dziś jest kluczowym zawodnikiem zespołu. Jednak coraz częściej mówi się o 28-latku w kontekście odejścia z Villa Park.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje związane z przyszłością klubową Matty’ego Casha przekazuje „Sports Bloom”. Otóż reprezentant Polski faktycznie może opuścić Aston Villę. Stał się bowiem celem dwóch ligowych rywali. 28-latek znalazł się w kręgu zainteresowań Evertonu oraz Bournemouth. Wartość rynkowa defensora The Villans oscyluje w granicach 20-25 milionów funtów.

Everton jest zdeterminowany, aby pozyskać Matty’ego Casha. Już latem władze z Goodison Park chciały wzmocnić prawą obronę. Wówczas jednak nie doszedł do skutku transfer Kenny’ego Tete z Fulham. Bournemouth natomiast jest zmuszony odświeżyć linię defensywy, a reprezentant Polski jest jednym z poważnym kandydatów do przeprowadzki.

Matty Cash dotychczas rozegrał 184 spotkania w koszulce Aston Villi. W tym czasie wychowanek Nottingham Forest zdołał zgromadzić na swoim koncie 10 trafień, a także 12 asyst.