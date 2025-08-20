Cash opuści Aston Villę? Może zmienić klub wewnątrz Premier League

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Matty Cash łączony z powrotem do Nottingham Forest

Matty Cash od kilku sezonów należy do kluczowych postaci Aston Villi, której pomógł stać się jednym z czołowych zespołów w Premier League. 19-krotny reprezentant Polski odgrywa ważną rolę w ekipie z Birmingham, regularnie występując na prawej stronie obrony. Nasz rodak imponuje nie tylko solidnością w defensywie, ale także aktywnością w ofensywie. Mimo ugruntowanej pozycji w zespole Unaia Emery’ego, brytyjskie media coraz częściej spekulują o potencjalnym transferze 28-latka i jego możliwym powrocie do klubu, w którym rozpoczynał swoją profesjonalną karierę.

Według Jacoba Tanswella z portalu „The Athletic” Matty Cash znalazł się bowiem na liście życzeń Nottingham Forest. Drużyna The Tricky Trees poszukuje wzmocnień na prawej flance, a wysokie notowania u tamtejszych włodarzy ma właśnie wychowanek klubu. Polak reprezentował barwy Nottingham Forest w latach 2014-2020, zanim za 16 milionów funtów przeniósł się do Aston Villi. Powrót zawodnika na City Ground byłby sentymentalnym ruchem, jednak jak dotąd na stole nie pojawiła się oficjalna oferta, choć propozycja może nadejść jeszcze przed końcem okna transferowego.

Aczkolwiek odejście Matty’ego Casha z Aston Villi wydaje się mało prawdopodobne. Mianowicie, klub z Birmingham prowadzi z nim rozmowy w sprawie nowego kontraktu, a obecna umowa polskiego wahadłowego obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Sam piłkarz jest zbyt ważny w angielskiej drużynie, by włodarze Lwów łatwo zgodzili się na jego sprzedaż. Dotychczas Cash rozegrał dla ekipy The Villans 181 spotkań, w których zdobył 10 bramek i zaliczył 12 asyst. Wycena rynkowa 28-letniego defensora wynosi aktualnie około 25 milionów euro, co czyni go jednym z najbardziej wartościowych polskich zawodników.