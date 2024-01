IMAGO / Colas Buera /PRESSINPHOTO Na zdjęciu: Nemanja Matić

Nemanja Matić po zaledwie pół roku opuści Stade Rennais

Doświadczony pomocnik niejako wymusił na swoim pracodawcy przyjęcie oferty od ligowego rywala

35-latek za trzy miliony euro przeniesie się do Olympique’u Lyon, które znajduje się w strefie spadkowej

Matić kontynuuje wędrówkę między klubami. Spróbuje pomóc Les Gones

Nemanja Matić od odejścia z Manchesteru United latem 2022 roku nie może nigdzie zagrzać miejsca. Sezon 2022/2023 spędził w AS Romie, a następnie odszedł za 2,5 miliona do Stade Rennais. We francuskiej drużynie gra regularnie i zbiera dobre recenzje. Wszystko wskazuje jednak na to, że opuści ją po zaledwie połowie roku.

Już na początku zimowego okienka transferowego o 35-letniego defensywnego pomocnika zabiegał Olympique Lyon. Serb, chcąc wymusić na pracodawcy możliwość odejścia, opróżnił swoją szafkę w drużynowej szatni. Chociaż po jakimś czasie piłkarz się zreflektował i przeprosił za swój czyn, rozwścieczył on dyrektorów Stade Rennais. Tym samym Matić osiągnął swój cel, bo Czerwono-czarni zgodzili się oddać go do Lyonu za trzy miliony euro.

Jak poinformowali Fabrice Hawkins i Fabrizio Romano, wszystkie strony doszły do porozumienia w sprawie odejścia gracza. Ten podpisze kontrakt do 30 czerwca 2026 roku. W piątek ma przejść badania medyczne.

Matić rozegrał w tym sezonie 19 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich trzy asysty. W Lyonie spróbuje podnieść drużynę, która zawodzi na całej linii, zajmując miejsce w strefie spadkowej Ligue 1.

