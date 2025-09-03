Mateusz Łęgowski definitywnie rozstał się z Salernitaną. Polak obecnie jest bez klubu, ale sytuacja może się lada moment zmienić. Pomocnik otrzymał oficjalną ofertę od tureckiego Eyupsporu - donosi Resan Can Ozbudak.

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Łęgowski

Mateusz Łęgowski może wzmocnić Eyupspor

Mateusz Łęgowski w 2023 roku zdecydował się wykonać duży krok w sportowej karierze. Pomocnik opuścił Pogoń Szczecin i trafił do Włoch, podpisując kontrakt z Salernitaną. Polak niespecjalnie odnalazł się w zespole z Salerno, a miniony sezon spędził na wypożyczeniu w Yverdon Sport. Obecnie 22-latek jest zawodnikiem bez klubu, po tym jak rozwiązał kontrakt z zespołem z Italii.

Wkrótce sytuacja Mateusza Łęgowskiego może ulec zmianie. Resan Can Ozbudak poinformował, że lada moment młodzieżowy reprezentant Polski może wylądować na tureckich boiskach. 22-latek jest celem transferowym Eyupsporu, który właśnie złożył mu oficjalną ofertę. Wychowanek Pogoni Szczecin może zatem dzielić szatnię z Keremem Demirbayem, były graczem Bayeru Leverkusen i Galatasaray.

Eyupspor na co dzień rywalizuje w najwyższej klasie rozgrywkowej w Turcji. Po czterech meczach zespół zgromadził cztery punkty i zajmuje miejsce w środku tabeli. Przeprowadzka do tego klubu może być dla Mateusza Łęgowskiego ciekawym kierunkiem – 22-latek miałby okazję rywalizować na tle swoich rodaków, którzy również występują w tureckiej lidze.

Mateusz Łęgowski w barwach Salernitany rozegrał łącznie 33 spotkania. Polak nie zdołał strzelić gola. Udało mu się zaliczyć jedną asystę. A miała ona miejsce w starciu z Sampdorią w Pucharze Włoch.