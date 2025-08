Mason Greenwood przymierzany do giganta Serie A

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Inter Mediolan interesuje się Masonem Greenwoodem

Inter Mediolan aktywnie rozgląda się za wzmocnieniami w ofensywie przed nadchodzącym sezonem. Włoski gigant liczy na udaną kampanię i chce jeszcze bardziej poszerzyć głębię składu. Władze Nerazzurrich analizują kilka opcji transferowych, które mogłyby zwiększyć rywalizację w ataku i zapewnić drużynie większą elastyczność taktyczną. Poszukiwany jest zawodnik, który uzupełniłby duet Lautaro Martinez – Marcus Thuram, stanowiąc o sile ofensywy w razie kontuzji któregoś z wymienionych napastników.

Według informacji opublikowanych przez włoski dziennik „Corriere Dello Sport”, jednym z nazwisk na liście życzeń Interu Mediolan jest Mason Greenwood. Anglik wzbudza spore zainteresowanie po udanym sezonie we francuskiej Ligue 1. Wspomniana gazeta donosi, że mediolańscy włodarze uważnie monitoruje sytuację zawodnika i rozważają możliwość sprowadzenia go do Serie A. Klub ze Stadio Giuseppe Meazza wkrótce może skontaktować się z otoczeniem piłkarza, by poznać jego oczekiwania co do wysokości wynagrodzenia.

Reprezentant Anglii od kampanii 2024/2025 występuje w barwach Olympique’u Marsylia, gdzie odbudował swoją pozycję. W koszulce francuskiej ekipy rozegrał łącznie 36 meczów, zdobył 22 bramki i zaliczył 6 asyst. Kariera młodego napastnika rozpoczęła się błyskawicznie – już jako nastolatek strzelał gole w Premier League dla Manchesteru United. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia Masona Greenwooda na 40 milionów. Warto dodać, że 23-letniego snajpera obserwują także dysponujące fortuną potentaci z Arabii Saudyjskiej.