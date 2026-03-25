Mason Greenwood bliski zmiany klubu. W grze wielkie pieniądze

Mason Greenwood rozgrywa znakomity sezon w barwach Olympique'u Marsylia. Jak podaje dziennik "La Provence”, francuski klub będzie oczekiwał za angielskiego skrzydłowego nawet 40 mln euro.

Wielki transfer na horyzoncie. Mason Greenwood na sprzedaż

Mason Greenwood zakończył swoją przygodę z Manchesterem United w 2024 roku po głośnych perypetiach, a jego nowym przystankiem został Olympique Marsylia. Francuski klub wykupił Anglika z Old Trafford za kwotę 26 mln euro. Skrzydłowy błyszczy w barwach OM.

W obecnym sezonie 24-latek rozegrał 39 spotkań, w których zdobył 25 bramek i zanotował osiem asyst. Nie dziwi więc, że jego nazwisko jest łączone z wielkimi klubami. W ostatnim czasie pojawiały się informacje o zainteresowaniu ze strony Atletico Madryt oraz Juventusu Turyn. Według dziennika „La Provence” coraz bardziej prawdopodobne jest, że Greenwood opuści Stade Velodrome już tego lata.

Olympique Marsylia liczy na rekordową sprzedaż swojego skrzydłowego i oczekuje ofert w okolicach 40 mln euro. Na decyzję zawodnika i sytuację transferową wpływa kilka czynników, a jednym z kluczowych jest odejście trenera Roberto De Zerbiego, z którym Greenwood miał bardzo dobre relacje. To właśnie pod wodzą De Zerbiego Anglik odbudował formę i stał się liderem ofensywy zespołu.

Imponujące statystyki Greenwooda w tym sezonie znacząco wzmacniają pozycję negocjacyjną Marsylii, a finansowy aspekt jest nie bez znaczenia. Klub posiada obecnie 60 proc. praw do zawodnika, a udział ten może wzrosnąć do 65 proc., jeśli drużyna zapewni sobie awans do Ligi Mistrzów. Francuski klub zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli Ligue 1.