Mason Greenwood rozchwytywany. Słynny klub dołączył do wyścigu

Mason Greenwood jest rozchwytywany na rynku transferowym. Jak podaje brytyjski serwis GiveMeSport, Bayern Monachium dołączył do Paris Saint-Germain oraz Barcelony w walce o zakontraktowanie 23-letniego skrzydłowego.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Bayern Monachium zainteresowany Masonem Greenwoodem

W połowie 2024 roku Mason Greenwood przeniósł się z Manchesteru United do Olympique’u Marsylia. Francuski klub zapłacił za niego 26 milionów euro, a zawodnik podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2029 roku. 23-letni skrzydłowy błyskawicznie zaaklimatyzował się w Ligue 1, na boiskach której rozegrał 22 spotkania, zdobył 14 bramek i zaliczył 4 asysty. Jeśli wierzyć najnowszym informacjom mediów, to świetna forma młodego snajpera nie uchodzi uwadze europejskich gigantów.

W ostatnich tygodniach Mason Greenwood był łączony z Paris Saint-Germain oraz Barceloną, a zdaniem brytyjskiego portalu “GiveMeSport” zainteresowanie angielskim atakującym stale rośnie. Jednokrotny reprezentant Synów Albionu podobno znalazł się bowiem na celowniku Bayernu Monachium – tak przynajmniej wynika z doniesień wspomnianego serwisu. Ekipa ze stolicy Bawarii może szukać wzmocnienia ataku, by odciążyć podstawowego napastnika, czyli Harry’ego Kane’a.

Mason Greenwood na pewno byłby ciekawym kandydatem, żeby zasilić szeregi zespołu Die Roten, biorąc pod uwagę aspekt sportowy. Aczkolwiek sprowadzenie 23-latka mogłoby okazać się ciosem w wizerunek niemieckiego klubu, ponieważ wychowanek akademii Czerwonych Diabłów w przeszłości był oskarżony o przemoc domową wobec partnerki.

Warto dodać, że Manchester United może zarobić duże pieniądze na ewentualnym transferze swojego wychowanka. Włodarze z Old Trafford zapewnili sobie 50% od kwoty następnej przeprowadzki zawodnika. Wartość rynkowa prawego napastnika jest szacowana na 40-70 milionów euro, więc angielski gigant zapewne otrzyma spory zastrzyk gotówki.