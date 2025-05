Mascherano nie owija w bawełnę. Messi i Inter, co dalej?

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Lionel Messi może przedłużyć umowę z Interem Miami

Lionel Messi mimo 37 lat na karku nie myśli o zakończeniu piłkarskiej kariery. Argentyńczyk jest w trakcie prowadzenia rozmów w sprawie nowej umowy z Interem Miami w sprawie nowego kontraktu. Konkretne wieści w sprawie przekazał ESPN.

Nowa umowa mistrza świata z klubem z MLS ma zostać podpisana do końca 2026 roku. Tym samym aktualny kontrakt Messiego miałby zostać przedłużony o kolejne 12 miesięcy. Zwolennikiem takiego rozwiązania jest trener ekipy z Florydy.

Zobacz WIDEO: Protokół VAR do zmiany!

– Oczywiście, jako trener, chcę, aby odnowił kontrakt tak szybko, jak to możliwe, a wiadomość została ogłoszona tak szybko, jak to możliwe, przede wszystkim dla spokoju ducha kibiców, dla spokoju ducha wszystkich wokół klubu. Nie jest moją rolą relacjonowanie lub komentowanie tego. Nie jestem zaangażowany w negocjacje – mówił Javier Mascherano.

W trakcie trwającej kampanii argentyński piłkarz wystąpił jak na razie w 17 spotkaniach. Messi zdobył w nich 10 bramek i zaliczył też trzy asysty. Okazję na poprawę swojego bilansu zawodnik może mieć już w niedzielę. Wówczas w ramach 15. kolejki gracze Interu zmierza się z Philadephią. Mecz zacznie się o godzinie 1:30 czasu polskiego.

Messi od momentu, jak trafił do Interu, to zdążył już zostać MVP całej MLS. To następstwo 20 strzelonych goli w sezonie 2023/2024.

Zobacz także: PSG gra o wszystko. Luis Enrique zdradził, co go niepokoi