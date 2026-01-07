Balotelli znalazł nową drużynę. Egzotyczna przeprowadzka

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mario Balotelli

Mario Balotelli zagra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Mario Balotelli rozstał się z Genoą po tym, jak wraz z początkiem lipca 2025 roku wygasł krótkoterminowy kontrakt łączący obie strony. Trzeba powiedzieć, że niespełna roczny pobyt środkowego napastnika w ekipie Rossoblu okazał się całkowicie nieudany.

35-letni atakujący rozegrał zaledwie sześć spotkań i nie zapisał się w protokołach meczowych ani jako strzelec gola, ani jako autor asysty. Na jego trudną sytuację znacząco wpłynęła również poważna kontuzja ręki, przez którą opuścił kilka miesięcy.

Mario Balotelli pozostaje więc wolnym zawodnikiem, choć ten status najprawdopodobniej wkrótce ulegnie zmianie. Z informacji przekazanych przez Gianlukę Di Marzio wynika, że doświadczony napastnik doszedł do porozumienia z nowym klubem. Zdaniem włoskiego dziennikarza Balotelli ma dołączyć do zespołu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Al-Ittifaq FC. Co więcej, obie strony miały już uzgodnić warunki dwuletniej umowy.

Mario Balotelli może pochwalić się niezwykle bogatym CV, choć powszechnie uważa się, że nie w pełni wykorzystał swój ogromny potencjał. Bez wątpienia duży wpływ miały na to jego pozaboiskowe zachowania oraz styl życia. Włoski napastnik podczas dotychczasowej kariery reprezentował barwy takich klubów jak Inter Mediolan, AC Milan, Manchester City, Liverpool, Olympique Marsylia, Nicea, Brescia, Monza, Adana Demirspor, Sion oraz Genoa.