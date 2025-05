Aston Villa pogodzona z losem. Rashford ma przejść do innego klubu

Aston Vila spodziewa się, że Marcus Rashford odrzuci ofertę pozostania w Birmingham na rzecz przeprowadzki do Paris Saint-Germain - donosi Football Insider.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford dołączy do Paris Saint-Germain

W ostatnim zimowym okienku transferowym Marcus Rashford został wypożyczony z Manchesteru United do Aston Villi. Przeprowadzka 27-letniego skrzydłowego do Birmingham była podyktowana nie najlepszymi relacjami z nowym trenerem zespołu Czerwonych Diabłów – Rubenem Amorimem. Włodarze klubu z Villa Park mają opcję wykupu lewego napastnika, ale nie wiadomo, czy przekonają gwiazdora do pozostania w drużynie prowadzonej przez Unaia Emery’ego.

Mierzący 185 centymetrów atakujący podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie bowiem kuszony przez kilku europejskich gigantów. Według najnowszych informacji brytyjskiego portalu „Football Insider” Aston Villa spodziewa się, że 27-latek ostatecznie przeprowadzi się do Paris Saint-Germain, które od dawna przygląda się sytuacji 62-krotnego reprezentanta Anglii. Ponadto doświadczony piłkarz wzbudza zainteresowanie Barcelony oraz Bayernu Monachium.

Choć Marcus Rashford obecnie pauzuje z powodu urazu uda, to ogólnie rzecz biorąc czasowy pobyt napastnika w ekipie z Birmingham jest bardzo udany. Skrzydłowy w koszulce Aston Villi rozegrał 17 spotkań, zdobył 4 bramki i zaliczył 6 asyst. Przypomnijmy, że drużyna Lwów była o krok od wyeliminowania PSG na etapie ćwierćfinału Ligi Mistrzów, nieznacznie ulegając paryskiemu potentatowi (4:5 w dwumeczu).