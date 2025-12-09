Rashford zdecydował ws. przyszłości. Chce grać w tej drużynie

Marcus Rashford ma nadzieję, że będzie kontynuował swoją karierę w Barcelonie po zakończeniu okresu wypożyczenia. Angielski skrzydłowy liczy, iż zostanie wykupiony przez kataloński klub - donosi we wtorkowe popołudnie brytyjski serwis TEAMtalk.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford liczy na pozostanie w Barcelonie

Marcus Rashford w ostatnim letnim okienku transferowym został wypożyczony na rok z Manchesteru United do Barcelony. 28-letni skrzydłowy błyskawicznie zaaklimatyzował się na Półwyspie Iberyjskim – w obecnym sezonie rozegrał 20 meczów, zdobył 6 bramek i zanotował 10 asyst. Kataloński klub posiada opcję wykupu Anglika za 30-35 milionów euro, lecz ze względu na problemy finansowe nie jest pewny, czy będzie w stanie ją aktywować.

Jak podaje brytyjski portal „TEAMtalk”, sam zawodnik już podjął decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Rashford ma nadzieję, że pozostanie w Barcelonie na stałe i będzie mógł kontynuować karierę na Camp Nou po zakończeniu okresu wypożyczenia.

W ostatnich tygodniach angielski gwiazdor był łączony z Chelsea, Tottenhamem Hotspur czy PSG, lecz Anglik nie zamierza nawet słuchać propozycji od innych klubów, konsekwentnie wskazując Barcelonę jako swoje priorytetowe miejsce.

68-krotny reprezentant Anglii jest wychowankiem akademii Manchesteru United. Przypomnijmy, że mierzący 185 centymetrów napastnik nie zyskał pełnego zaufania Rubena Amorima, a przed przenosinami do Hiszpanii czasowo przebywał w Aston Villi, gdzie próbował odbudować formę. Czas pokaże, czy Rashford zostanie wykupiony przez Katalończyków, czy będzie zmuszony przeanalizować oferty od innych ekip. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi 40 milionów euro.