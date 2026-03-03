Newcastle rywalizuje z Barceloną. Trwa walka o argentyńskiego obrońcę

Newcastle United dołączył do wyścigu o sprowadzenie Marcosa Senesiego. Sroki będą musiały pokonać sporą konkurencję ze strony m.in. Barcelony - donosi gazeta The Sun.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Marcos Senesi rozchwytywany na rynku transferowym

Marcos Senesi jest łakomym kąskiem na rynku transferowym, ponieważ nie zamierza przedłużać wygasającej umowy z AFC Bournemouth. W związku z tym argentyńskiego stopera będzie można pozyskać bez kwoty odstępnego, czyli zupełnie za darmo. Taka okazja sprawia, że 28-letni obrońca wzbudza ogromne zainteresowanie wśród europejskich potentatów. Doświadczony defensor może latem stać się jednym z najciekawszych dostępnych zawodników na swojej pozycji.

Dotychczas Senesiego łączono z Barceloną, Chelsea, Tottenhamem Hotspur, Paris Saint-Germain, Borussią Dortmund oraz Romą. Jeszcze niedawno największe szanse dawano katalońskiemu klubowi, a sam piłkarz miał przychylnie patrzeć na wizję gry na Camp Nou.

Do walki o jego podpis dołączył jednak kolejny znany zespół. Według doniesień brytyjskiego dziennika „The Sun” poważne zainteresowanie piłkarzem wykazuje bowiem także Newcastle United, które zamierza rzucić wyzwanie wymienionym wyżej gigantom.

Dwukrotny reprezentant Argentyny z powodzeniem występuje w koszulce ekipy Wisienek od sierpnia 2022 roku, gdy trafił na Dean Court za 15 milionów euro z Feyenoordu Rotterdam. Wcześniej bronił barw San Lorenzo de Almagro, gdzie rozpoczynał profesjonalną karierę. W obecnym sezonie rozegrał 29 meczów i zanotował 4 asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia środkowego obrońcę na około 22 miliony euro.