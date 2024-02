Marcos Alonso po zakończeniu kontraktu z FC Barceloną odejdzie z klubu. Hiszpański obrońca ma pozostać w La Lidze. Gerard Romero przekazał, że 33-latek może trafić do Atletico Madryt.

Imago / Henning Rohlfs Na zdjęciu: Marcos Alonso

Marcos Alonso odejdzie po sezonie z FC Barcelony

Nowym klubem Hiszpana ma być Atletico Madryt

Obrońca stracił większą część sezonu przez kontuzję pleców

Marcos Alonso po odejściu z FC Barcelony ma trafić do Atletico Madryt

FC Barcelona podjęła decyzję, że nie przedłuży wygasającej latem umowy Marcosa Alonso. Doświadczony obrońca po dwóch latach gry w stolicy Katalonii opuści klub w nadchodzące lato. Hiszpan ma jednak pozostać w La Lidze, a jego nowym klubem będzie ligowy rywal Blaugrany. Jak przekazał Gerard Romero nowym przystankiem w karierze piłkarza ma być Atletico Madryt.

Póki co, Marcos Alonso wciąż pozostaje wyłączony z gry. Hiszpan dochodzi do siebie po kontuzji pleców i jest w ostatnim etapie rekonwalescencji. Jego powrót do gry może nastąpić w marcu.

W tym sezonie udało mu się zagrać zaledwie 7 spotkań, biorąc pod uwagę rozgrywki ligowe oraz Ligę Mistrzów. Łącznie podczas pobytu w Barcelonie wystąpił w 44 spotkaniach, w których strzelił 3 bramki.