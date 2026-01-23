Marc Casado podjął decyzję. Jasna deklaracja pomocnika Barcelony

Marc Casado z Barcelony wzbudził zainteresowanie ze strony Galatasaray Stambuł. Roger Torello na łamach "Mundo Deportivo” ujawnił, że hiszpański pomocnik nie zamierza opuszczać Dumy Katalonii.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marc Casado

Galatasaray ruszył po Marca Casado. Odpowiedź pomocnika

Marc Casado w obecnym sezonie wyraźnie stracił na znaczeniu w zespole Hansiego Flicka. W związku z tym 22-letni pomocnik Barcelony znalazł się w orbicie zainteresowania kilku klubów. Wśród nich wymienia się Galatasaray Stambuł, który rozważa pozyskanie wychowanka La Masii już podczas zimowego okna transferowego.

Stanowisko zawodnika jest jednak jasne. Casado przekazał przedstawicielom tureckiego giganta, że nie jest zainteresowany zmianą otoczenia, o czym informuje „Mundo Deportivo”. Pomocnik pozostaje zdeterminowany, by zostać w stolicy Katalonii i walczyć o miejsce w składzie, licząc na to, że solidną postawą na treningach przekona Flicka do częstszego stawiania na niego w drugiej części sezonu.

O ile nie dojdzie do zupełnie niespodziewanego zwrotu akcji, Casado zamierza dotrzymać swojej decyzji i kontynuować karierę w barwach Dumy Katalonii. Podobne stanowisko prezentują również władze klubu, które nie odczuwają presji, by sprzedawać zawodnika. Klauzula odstępnego w umowie Hiszpana wynosi aż 100 milionów euro.

W bieżących rozgrywkach Casado rozegrał 19 spotkań, spędzając na boisku 871 minut i notując jedną asystę. Dwukrotny reprezentant Hiszpanii w ostatnich miesiącach znajdował się również na radarze Manchesteru United oraz Atletico Madryt, które bacznie obserwowały jego sytuację na Camp Nou. Kontrakt Casado z Barceloną obowiązuje do końca sezonu 2027/2028.