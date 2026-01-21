Ter Stegen nie był ostatni. Flick poprosił Barcelonę o kolejne odejście

Marc-Andre ter Stegen został wypożyczony z Barcelony do Girony. Niewykluczone, że tej zimy ekipę Blaugrany opuści także Marc Casado - informuje serwis ElNacional.cat.

Mickael DUCINT / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Marc Casado może opuścić Barcelonę

We wtorkowy wieczór pojawiła się oficjalna informacja o przeprowadzce Marca-Andre ter Stegena, który został wypożyczony z Barcelony do Girony. Niewykluczone jednak, że to nie koniec zimowych zmian w kadrze drużyny Dumy Katalonii. Hiszpański klub może bowiem rozstać się jeszcze z jednym zawodnikiem.

Mianowicie, poważnie nad swoją przyszłością rozmyśla Marc Casado, który w ostatnich tygodniach nie otrzymywał tylu minut, ilu oczekiwał. 22-letni pomocnik chciałby częściej pojawiać się na murawie, dlatego nie wyklucza odejścia z ekipy mistrza La Ligi podczas trwającego styczniowego okienka transferowego.

Choć trener zespołu Blaugrany – Hansi Flick – początkowo sprzeciwiał się rozstaniu z młodym Hiszpanem, to ostatecznie miał zaakceptować jego sprzedaż – informuje serwis „ElNacional.cat”. Niemiecki szkoleniowiec chce mieć w drużynie wyłącznie w pełni zaangażowanych piłkarzy, a wątpliwości Casado mogą doprowadzić do rozstania obu stron.

Najpoważniej o jego sprowadzenie zabiega Atletico Madryt, które jest gotowe wyłożyć na stół od 20 do 30 milionów euro za defensywnego pomocnika. Czas pokaże, czy bardzo uzdolniony 22-latek będzie kontynuował swoją karierę właśnie na Estadio Metropolitano.

Marc Casado stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki w słynnej La Masii. Dla pierwszej drużyny Barcelony rozegrał łącznie 60 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował siedem asyst. Utalentowany zawodnik posiada ważny kontrakt z katalońskim gigantem do 2028 roku, a jego wartość rynkowa według portalu „Transfermarkt” wynosi około 25 milionów euro. Przyszłość młodego Hiszpana powinna wyjaśnić się w najbliższych dniach.