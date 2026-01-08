Ter Stegen ma problemy zdrowotne. Co z wypożyczeniem do Girony?

Marc-Andre ter Stegen nie znalazł się w kadrze Barcelony na Superpuchar Hiszpanii z powodu problemów zdrowotnych. Uraz 33-letniego bramkarza nie jest jednak poważny i nie wpłynie na ewentualne wypożyczenie do Girony - podaje gazeta Mundo Deportivo.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Barcelona rozmawia z Gironą. Uraz Ter Stegena niegroźny

Marc-Andre ter Stegen nie znalazł się w kadrze Barcelony na Superpuchar Hiszpanii z powodu problemów zdrowotnych. Początkowo spekulowano, że doświadczony bramkarz mógł doznać poważnej kontuzji, która wykluczyłaby go na dłuższy czas. Najnowsze doniesienia są jednak znacznie bardziej optymistyczne. Jak przekonuje gazeta „Mundo Deportivo”, uraz 33-letniego golkipera nie jest groźny i nie powinien wpłynąć na jego ewentualne wypożyczenie do Girony, które wciąż pozostaje realnym scenariuszem.

Katalońskie kluby prowadzą obecnie rozmowy w sprawie transferu Ter Stegena, a do finalizacji brakuje jedynie zgody samego zawodnika. Wszystko wskazuje na to, że Niemiec może zaakceptować taką ofertę, zwłaszcza że FC Barcelona jest gotowa pokryć większość jego wysokiego wynagrodzenia.

Przeprowadzka do pobliskiej Girony pozwoliłaby bramkarzowi pozostać w Katalonii i regularnie występować. To z kolei zwiększyłoby jego szanse na powołanie na mundial. Przypomnijmy, że na Camp Nou numerem jeden jest aktualnie Joan Garcia.

44-krotny reprezentant Niemiec jest wychowankiem Borussii Monchengladbach, z której w 2014 roku przeniósł się do Barcelony. W barwach drużyny Blaugrany rozegrał łącznie 423 spotkania, wpuścił 416 goli i zachował 176 czystych kont. Ter Stegen zdobył sześć mistrzostw Hiszpanii, sześć Pucharów Króla oraz triumfował w Lidze Mistrzów.