Manchester United zwolnił Amorima. Kiedy nowy trener?

Manchester United zdecydował, że Ruben Amorim nie będzie dłużej pracował na Old Trafford. Jego rolę tymczasowo przejmuje Darren Fletcher. Docelowy trener dołączy do drużyny dopiero po sezonie - informuje "The Athletic".

fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Flaga Manchesteru United

Amorim zwolniony. Docelowy trener dopiero po sezonie

Manchester United w poniedziałek poinformował o zwolnieniu Rubena Amorima. Sytuacja w klubie eskalowała po remisie z Leeds United oraz pomeczowej wypowiedzi szkoleniowca, który wprost uderzył we władze i zarzucił im, że te nie wywiązują się z obietnic oraz ustaleń. Jego słowa szybko spotkały się z reakcją właśnie w postaci zakończenia współpracy.

Wiadomość przyszła niespodziewanie, bowiem powodów do zwolnienia Amorima od dawna było wiele. Miniony sezon dla Manchesteru United był tragiczny, a mimo tego Portugalczyk pozostał twarzą projektu. Latem drużynę wzmocniono nabytkami za ponad 200 milionów euro, a na półmetku kampanii zajmuje ona szóste miejsce w tabeli Premier League.

Dla Amorima to koniec przygody na Old Trafford. Manchester United poinformował już, że tymczasowo zastępuje go Darren Fletcher, który do tej pory opiekował się zespołem do lat 18.

Co ciekawe, Fletcher ma pozostać na stanowisku trenera aż do końca obecnego sezonu. „The Athletic” ujawnia, że docelowego szkoleniowca Czerwone Diabły pozyskają dopiero latem. Najprawdopodobniej czekają, aż na rynku pojawi się kandydat, który będzie pasował do projektu.

Amorim spędził w Manchesterze United ponad dwanaście miesięcy. W listopadzie 2024 roku zastępował Erika ten Haga, a klub zapłacił za niego jedenaście milionów euro.