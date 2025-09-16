Manchester United ma w planach przeprowadzić duży transfer w 2026 roku. Jednak jak podaje serwis TEAMtalk, angielski gigant może zrezygnować ze sprowadzenia gwiazdy, jeśli Ruben Amorim nie utrzyma swojej posady na Old Trafford.

IMAGO / PressFocus Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United zrezygnuje z gwiazdy Premier League?

Manchester United w kolejnym letnim oknie zamierza przeprowadzić wielki transfer. Jednak ruch ten stoi pod znakiem zapytania. Wszystko zależy od tego, czy Ruben Amorim utrzyma swoją posadę na stanowisku trenera Czerwonych Diabłów.

Od dłuższego angielski gigant obserwuje Carlosa Balebę. Klub chciał sprowadzić pomocnika Brighton przed tym sezonem, co ostatecznie się nie udało, ale Kameruńczyk dalej znajduje się na liście życzeń. Uważa się, że 21-latek idealnie pasowałby do systemu gry Amorima.

To zawodnik, który dzięki swojej dynamice miałby wzmocnić środek pola zespołu z Old Trafford. Dlatego klub dalej obserwuje młodego piłkarza i myśli o sprowadzeniu go w 2026 roku.

Jednak sytuacja portugalskiego szkoleniowca staje się coraz bardziej skomplikowana. United notuje bardzo słaby początek sezonu, a wysoka porażka z Manchesterem City tylko sprawiła, że presja na nim staje się coraz większa.

Jeżeli Amorim zostanie zwolniony, to jak sugeruje portal „TEAMtalk”, Czerwone Diabły mogą zrezygnować z Baleby. Szczególnie jeśli klub dojdzie do wniosku, że nie będzie on pasował do zespołu. To zawodnik, który pasuje przede wszystkim do potrzeb Portugalczyka. Przy innym trenerze Anglicy mogą zdecydować się na zupełnie inny profil piłkarza.

