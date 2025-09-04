Man United wciąż pracuje nad hitem transferowym. To może się udać

Manchester United nie zapomniał o Carlosie Balebie. Jak podaje w czwartkowe popołudnie brytyjski portal TEAMtalk, Czerwone Diabły będą starać się o pozyskanie pomocnika Brighton & Hove Albion w następnych okienkach transferowych.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Carlos Baleba nie schodzi z radarów Manchesteru United

Manchester United w ostatnim letnim oknie transferowym podjął próbę pozyskania Carlosa Baleby z Brighton & Hove Albion. Młody pomocnik przyciągnął uwagę Czerwonych Diabłów, jednak Mewy postawiły zaporowe warunki, oczekując za niego ponad 100 milionów funtów. Tak wysoka kwota była poza zasięgiem klubu z Old Trafford, który nie zdecydował się jej zapłacić. Mimo to angielski gigant nie zrezygnował z planów związanych z 21-letnim zawodnikiem i wciąż obserwuje jego rozwój oraz sytuację transferową.

Według informacji przekazanych przez brytyjski serwis „TEAMtalk” Manchester United nadal wykazuje zainteresowanie Carlosem Balebą. Włodarze Czerwonych Diabłów prawdopodobnie podejmą następną próbę transferu w przyszłych okienkach, licząc na możliwość negocjacji korzystniejszej ceny. Zarząd oraz sztab trenerski wierzą, że cierpliwe podejście i strategiczne działania mogą w końcu doprowadzić do sfinalizowania transakcji z udziałem piłkarza, który znacząco wzmocniłby linię środkową zespołu Red Devils.

Carlos Baleba na angielskich boiskach rozegrał łącznie 81 meczów, zdobywając 4 bramki i notując 2 asysty. Do Brighton & Hove Albion przeprowadził się w połowie 2023 roku za 27 milionów euro z LOSC Lille. Oprócz niego, Manchester United uważnie obserwuje również Adama Whartona z Crystal Palace oraz Mortena Hjulmanda ze Sportingu Lizbona, chcąc zwiększyć rywalizację w środku pola. Angielski klub pragnie wreszcie wrócić na szczyt, dlatego planuje kolejne wzmocnienia składu ekipy prowadzonej przez Rubena Amorima.