Legenda Manchesteru United bije na alarm. Chodzi o sytuację Amorima

Manchester United poniósł bolesną porażkę w derbach z Manchesterem City (0:3). Gary Neville, legenda Czerwonych Diabłów, w rozmowie ze „Sky Sports” wskazuje, że presja na Rubena Amorima będzie teraz tylko rosła.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Gary Neville: Ruben Amorim będzie pod wielką presją

Manchester United znajduje się bardzo trudnej sytuacji. Czerwone Diabły w niedzielę przegrali w derbach z Manchesterem City rezultatem 0:3. Drużyna tym samym notuje najgorszy start sezonu od ponad 30 lat. Nie milkną echa na Old Trafford. Istnieje szansa, że z pracą pożegna się Ruben Amorim. Choć Portugalczyk ma pełne wsparcie władz.

Tymczasem temat sytuacji Rubena Amorima został poruszony przez Gary’ego Neville’a na łamach „Sky Sports”. Legenda Manchesteru United uważa, że teraz będzie tylko rosła presja na szkoleniowcu. Anglik dodaje, że Czerwone Diabły muszą jak najszybciej poprawić swoją sytuację, ponieważ wydali latem na transfery ponad 200 milionów euro.

– Ruben Amorim będzie pod wielką presją, bo Manchester United zajmuje 14. miejsce w lidze – zaczął Gary Neville, cytowany przez „DevilPage”.

– To dopiero kilka meczów, cztery mecze nowego sezonu, ale jeśli w następnym tygodniu przegrają, to spadną na 15. czy 16. pozycję. Zanim się obejrzymy, będzie już październik, a Manchester United będzie okupował dolną połówkę tabeli. Nie powinni być na takiej pozycji po wydaniu 200 milionów funtów i pełnym okresie przygotowawczym, który mógł przepracować Amorim – kontynuował.

– Mogą zajmować siódme, ósme czy dziewiąte miejsce. Mogą być na takich lokatach, ale nie na dole tabeli. Zwrot musi nastąpić bardzo szybko, a pomysły menadżera muszą błyskawicznie dotrzeć do zawodników – dodał Anglik.