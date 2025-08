Manchester United zapytał o Isaka! Natychmiastowa reakcja Szweda

Manchester United zwrócił się do Newcastle z pytaniem o transfer Alexandra Isaka - informuje Florian Plettenberg. Reprezentant Szwecji odrzucił zainteresowanie Czerwonych Diabłów, ponieważ chce dołączyć do Liverpoolu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Alexander Isak odrzucił Man United. Chce dołączyć do Liverpoolu

Manchester United w ostatnich dniach zwrócił się do Newcastle z pytaniem o dostępność jednego z zawodników. Czerwone Diabły chciały przejąć na ostatniej prostej transfer Alexandra Isaka. Klub z Old Trafford szuka nowego napastnika, a Szwed miał być odpowiedzią na ich problemy ze skutecznością w ataku. Okazuje się, że 20-krotny mistrz Anglii będzie musiał obejść się smakiem.

Z informacji, które przekazał Florian Plettenberg wynika, że Isak odrzucił możliwość przeprowadzki do Manchesteru United. Zamiarem piłkarza jest przenieść się do Liverpoolu, z którym zresztą osiągnął już porozumienie ws. warunków transferu.

Wychodzi więc na to, że Czerwone Diabły muszą skupić się na innych celach. Niewykluczone, że w takim przypadku zwrócą się do Lipska ws. transferu Benjamina Sesko. Warto jednak zaznaczyć, że Słoweniec przymierzany jest do Newcastle jako następca Isaka.

Szwed do tej pory przebywał w Hiszpanii, gdzie trenował indywidualnie. Natomiast jak poinformował Keith Downie, napastnik wraca do zajęć z resztą zespołu. Końcówkę okresu przygotowawczego spędzi więc pod okiem Eddiego Howe’a w Newcastle.

Isak jest piłkarzem The Magpies od 2022 roku, gdy przeniósł się na wyspy z Realu Sociedad. Łącznie zagrał w klubie w 109 meczach, w których zdobył 62 gole i zanotował 11 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku.