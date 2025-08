Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Rodrygo bierze pod uwagę transfer do Liverpoolu

Rodrygo to jeden z ciekawszych zawodników, który wciąż nie zmienił klubu w trakcie letniego okna transferowego. Jego przyszłość w Realu Madryt stoi pod dużym znakiem zapytania. Podczas Klubowych Mistrzostw Świata nie znalazł uznania w oczach trenera. Xabi Alonso, choć wystawił go w składzie na pierwszy mecz, później zmienił zdanie i posadził Brazylijczyka na ławce.

W międzyczasie Rodrygo znalazł się w kręgu zainteresowań Tottenhamu. Ten kierunek jest raczej wykluczony, ponieważ skrzydłowy wybrał inny zespół, do którego chciałby ewentualnie trafić. Najbardziej atrakcyjną dla niego opcją ma być Liverpool.

Problem w tym, że The Reds są w trakcie negocjacji ws. transferu Alexandra Isaka. Co więcej, Szwed naciska na zmianę klubu i zaakceptował ofertę Liverpoolu. Do ustalenia pozostała jedynie kwota wykupu z Newcastle, które żąda aż 150 milionów euro. W związku z takim obrotem spraw potencjalna transakcja z udziałem Rodrygo wydaje się mało prawdopodobna. Natomiast nie można wykluczyć, że w przypadku niepowodzenia temat utalentowanego 24-latka ponownie wróci na tapet wśród włodarzy z Anfield Road.

Rodrygo w minionym sezonie zdobył 14 goli i zaliczył 11 asyst w 54 meczach. Dla porównania Alexander Isak rozegrał łącznie 42 spotkania, w których strzelił 27 goli i zanotował 6 asyst.