Manchester United rozgląda się za styczniowymi wzmocnieniami. Jak się okazuje, na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Nahuel Molina z Atletico Madryt - przekazuje "TBR Football".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Nahuel Molina wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United zalicza kompromitujące wejście w sezon. Podopieczni Rubena Amorima spisują się zdecydowanie poniżej oczekiwań, przez co wiele się mówi o odejściu portugalskiego szkoleniowca. Władze z Old Trafford wydały latem mnóstwo pieniędzy na wzmocnienia, ale drużyna gra przeciętnie. Czerwone Diabły zatem w zimowym okienku mogą znów rozbić bank.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Manchesteru United przekazuje serwis „TBR Football”. Otóż Czerwone Diabły mogą w styczniu sięgnąć po mistrza świata. W kręgu zainteresowań angielskiego zespołu znalazł się Nahuel Molina, który na co dzień reprezentuje barwy Atletico Madryt. Argentyńczyk poważnie rozważa zmianę otoczenia.

Atletico Madryt również myśli o rozstaniu z Nahuelem Moliną. Defensor przestał odgrywać znaczącą rolę u Diego Simeone. Hiszpanie zatem rozważają sprzedaż zawodnika już w zimowym okienku transferowym. Całą sytuację planuje zatem wykorzystać Manchester United. Niewątpliwie przeprowadzka Argentyńczyka na Old Trafford byłaby bardzo ciekawym ruchem.

Nahuel Molina reprezentuje barwy Atletico Madryt od 2022 roku. Dotychczas mistrz świata rozegrał 141 spotkań w koszulce Los Colchoneros. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie siedem trafień oraz 13 asyst.