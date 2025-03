PressFocus Na zdjęciu: Ruben Amorim

Sean Longstaff na radarze Manchesteru United

Obecny sezon jest fatalny w wykonaniu Manchesteru United. Czerwone Diabły zawodzą w rozgrywkach Premier League i zajmują odległe miejsce w tabeli. W trakcie kampanii doszło zmiany na ławce trenerskiej drużyny i obecnie opiekunem zespołu jest Ruben Amorim. Wraz z przyjściem portugalskiego szkoleniowca zmieniły się plany transferowe na Old Trafford.

Bardzo ciekawe nowinki transferowe z obozu Manchesteru United przekazuje dziennikarz Lee Ryder. Otóż Czerwone Diabły rozglądają się za nowym pomocnikiem i znaleźli odpowiedniego kandydata w Premier League. W kręgu zainteresowań zespołu z Old Trafford znalazł się Sean Longstaff, który na co dzień reprezentuje barwy Newcastle United.

Angielski pomocnik swego czasu uchodził za wielki talent i z drzwiami wszedł na St. James’s Park. Wówczas swoje oczy na młodego zawodnika Srok zwrócił właśnie Manchester United. Piłkarz w tamtym czasie był bardzo łączony z przeprowadzką do Czerwonych Diabłów, ale ostatecznie transakcja nie doszła do skutku. Być może po latach dopiero 27-latek zawita na Old Trafford.

Sean Longstaff w obecnym sezonie rozegrał 28 spotkań w koszulce Newcastle United. Angielski pomocnik wciąż czeka na premierowe trafienie. 27-latek może się pochwalić tylko jedną asystą.