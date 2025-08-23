Manchester United nie zamyka jeszcze kadry na ten sezon. Czerwone Diabły rozważają dokonania wzmocnienia prosto z Paris Saint-Germain. Na ich radarze znalazł się Lee Kang-in - informuje Han June z football-asian.com.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Lee Kang-in wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United już w niedzielę będzie miał szansę odnieść pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie Premier League. Tego dnia podopieczni Rubena Amorima zmierzą się na wyjeździe z Fulham. W miniony weekend Czerwone Diabły rozegrały bardzo dobre spotkanie z Arsenalem. Mecz jednak zakończył się triumfem londyńskiego zespołu rezultatem 1:0.

Z informacji przekazanych przez Hana June z football-asian.com dowiadujemy się, że Manchester United tego lata może dokonać jeszcze jednego wzmocnienia. Otóż w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się Lee Kang-in z Paris Saint-Germain. Działacze z Old Trafford bacznie monitorują sytuację triumfatora minionej edycji Ligi Mistrzów.

Lee Kang-in od dłuższego czasu jest łączony z przeprowadzką do Premier League. Wcześniej reprezentantem Korei Południowej poważnie interesował się Arsenal. Kanonierzy jednak ostatecznie postawili na Eberechiego Eze. Tym samym w grze o transfer skrzydłowego pozostaje Manchester United. Paryżanie niekoniecznie chcą rozstawać się ze swoim piłkarzem. Francuzi liczą na ogromną ofertę za 24-latka.

Dotychczas Lee Kang-in rozegrał 88 spotkań w barwach Paris Saint-Germain. Reprezentant Korei Południowej zdołał zgromadzić na swoim koncie 13 trafień, a także 11 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia 24-latka na 25 milionów euro.