Manchester United po sezonie prawdopodobnie pożegna Casemiro. Kontrakt Brazylijczyka wygasa w czerwcu przyszłego roku. Pomocnik wyraził chęć na zmianę otoczenia - informuje Nicolo Schira.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Casemiro chce opuścić Manchester United

Manchester United w kompromitujący sezon rozpoczął tegoroczne rozgrywki Premier League. Czerwone Diabły spisują się na tyle słabo, że praktycznie po każdym meczu jest burza w mediach na temat przyszłości Rubena Amorima. Portugalczyk na ten moment zostaje na Old Trafford. A tuż po przerwie reprezentacyjnej będzie ich czekało niezwykle trudne wyzwanie. Zmierzą się bowiem z Liverpoolem.

Słaba postawa Manchesteru United sprawia, że codziennie pojawiają się nowe plotki transferowe związane z klubem. Ostatnio głośno jest na temat przyszłości Casemiro. Przełomowe informacje w sprawie Brazylijczyka przekazuje Nicolo Schira. Otóż doświadczony pomocnik podjął już decyzję. 33-latek ma zamiar opuścić szeregi Czerwonych Diabłów.

Kontrakt Casemiro z Manchesterem United wygasa na koniec czerwca przyszłego roku. Brazylijczyk odgrywa kluczową rolę u Rubena Amorima, ale istnieje małe prawdopodobieństwo, że klub będzie chciał kontynuować współpracę z pomocnikiem. Dla jednej i drugiej strony będzie najlepiej, jeśli dojdzie do rozstania.

Casemiro reprezentuje barwy Manchesteru United od 2022 roku. Dotychczas reprezentant Brazylii rozegrał 131 spotkań w koszulce Czerwonych Diabłów. Udało mu się zgromadzić na koncie 18 trafień, a także 12 asyst.