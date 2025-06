Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United chce nowego napastnika. Krótka lista

Chociaż Manchester United ma za sobą fatalny sezon, zwieńczony porażką w finale Ligi Europy i brakiem kwalifikacji do Ligi Mistrzów, aspiracje utytułowanego klubu nadal są wysokie. Pierwszym transferem lata będzie Matheus Cunha – gwiazdor Wolverhampton czeka już tylko na odpowiednie dokumenty. Teraz Czerwone Diabły zamierzają ruszyć po środkowego napastnika.

Portal CaughtOffside przekonuje, że Manchester wytypował czterech zawodników, którzy w tym okienku mogą wzmocnić rywalizację na pozycji numer dziewięć. Kto znalazł się na krótkiej liście? Victor Osimhen, Jonathan David, Randal Kolo Muani i Jean-Philippe Mateta – jeden z tych piłkarzy ma przenieść się na Old Trafford.

Osimhen w poprzednim sezonie występował w Galatasaray na zasadzie wypożyczenia – Napoli nie jest przekonane do kontynuacji współpracy z Nigeryjczykiem i chce go sprzedać na rok przed końcem kontaktu. David 1 lipca stanie się wolnym zawodnikiem, ponieważ jego umowa z Lille wygasa wraz z końcem sezonu. Kolo Muani wraca do PSG po zakończeniu półrocznego wypożyczenia do Juventusu, natomiast Mateta ma rok do końca kontraktu z Crystal Palace i jest wyceniany na przynajmniej 30 milionów euro.