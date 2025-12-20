Manchester United wycenił wielki talent. Amorim go nie chce

Manchester United postanowił wycenić jednego z wychowanków. Kobbie Mainoo będzie do wzięcia za ok. 50 milionów funtów - informuje Ben Jacobs. Ruben Amorim skreślił go definitywnie.

Mainoo na liście transferowej. Man United wycenił go na 50 mln funtów

Kobbie Mainoo to jeden z zawodników, który stracił na znaczeniu, gdy Ruben Amorim został trenerem Manchesteru United. Latem minionego roku pojawiały się doniesienia, że Anglik zmieni klub. O pomocnika zabiegało m.in. Napoli, lecz do transferu nie doszło. 20-latek został na Old Trafford, ale na przestrzeni bieżącego sezonu rozegrał tylko 12 spotkań, zbierając w nich 302 minuty.

Brak regularnej gry powoduje, że plotki o transferze Mainoo ponownie nabierają tempa. Co więcej, z informacji, jakie przekazał Ben Jacobs, wynika, że Czerwone Diabły podjęły decyzję o wystawieniu go na listę transferową przed zbliżającym się zimowym okienkiem. Manchester United zdążył nawet wycenić Mainoo. 20-krotny mistrz Anglii przyjmie każdą ofertę, która wyniesie ok. 40-50 milionów funtów.

Mainoo zadebiutował w barwach Man United w sezonie 2022/2023 w meczu z Charlton w ramach Carabao Cup. Trenerem, który włączył go do seniorskiego zespołu był Erik ten Hag. Łącznie wychowanek Czerwonych Diabłów rozegrał w klubie 84 mecze.

Następnym klubem Mainoo może zostać Napoli, które wciąż jest nim zainteresowane. Oprócz włoskiego giganta w walce o pomocnika liczą się również takie zespoły jak AS Monaco, RB Lipsk czy przedstawiciele Premier League. Jego kontrakt wygasa w 2027 roku.