Manchester United na wojnie z gwiazdą. Odejście coraz bliżej

Manchester United i Kobbie Mainoo mogą wkrótce się pożegnać. Piłkarz jest rozczarowany sytuacją w zespole i postawą klubu. Planuje odejść - informuje "Daily Mail".

fot. Associated Press Na zdjęciu: Ruben Amorim

Mainoo chce odejść. Manchester United go rozczarował

Manchester United musi wyjaśnić przyszłość niezadowolonego gwiazdora. Kobbie Mainoo od początku sezonu pełni tylko rolę rezerwowego w ekipie Rubena Amorima, co kompletnie mu nie pasuje. Uważa, że zasługuje na regularną grę, a brak formy wykluczy jego wyjazd na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Już latem myślał o odejściu, ale Czerwone Diabły nawet nie rozważały takiego rozwiązania.

Sytuacja Mainoo diametralnie zmieniła się na przestrzeni miesięcy. Do pewnego momentu był uważany za twarz projektu i największy talent na Old Trafford. Obecnie coraz bliżej mu do opuszczenia angielskiego giganta. Wpływa na to kilka czynników – trudne relacje z Amorimem oraz postawa klubu, który nie chce przedłużyć jego umowy. Obecnie pomocnik zarabia tylko 40 tysięcy funtów tygodniowo, co w perspektywie ogólnych wynagrodzeń w drużynie jest kwotą niewielką.

Mainoo jest skłonny opuścić Manchester United nawet definitywnie. Klub z kolei wciąż wierzy w to, że los zawodnika się odmieni. Zimą rozważy jedynie wypożyczenie, chyba że otrzyma ofertę, której nie będzie dało się odrzucić.

Dla Mainoo priorytetowym kierunkiem jest Napoli. Z uwagi na większe możliwości finansowe, faworytem w tym wyścigu jest natomiast Chelsea, która już zimą o niego zabiegała.