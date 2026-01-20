Manchester United walczy o LM. Zaskakujące wzmocnienie

Manchester United zajmuje 5. lokatę w Premier League i walczy po awans do Ligi Mistrzów. Czerwone Diabły szykują zaskakujące wzmocnienie, o czym informuje Alex Crook.

News Images LTD/ Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick (Manchester United - Manchester City)

Manchester United chce wypożyczyć pomocnika

Po 22 kolejkach Premier League Manchester United plasuje się na 5. miejscu. Do liderującego Arsenalu Czerwone Diabły tracą aż 15 punktów. Natomiast do 4. lokaty, która gwarantuje udział w Lidze Mistrzów, ich strata wynosi tylko jedno oczko. Włodarze 20-krotnych mistrzów Anglii są przekonani, że walka udział w elitarnych rozgrywkach wymaga wzmocnień.

Na Old Trafford ma pojawić się nowy pomocnik. Alex Crook twierdzi, że Manchester rozmawia z Rubenem Loftusem-Cheekiem. Jedenastokrotny reprezentant Synów Albionu jest zainteresowany powrotem do ojczyzny, co chce wykorzystać United. 29-latek w tym sezonie balansuje pomiędzy wyjściową jedenastką i ławką rezerwowych Milanu.

Crook sugeruje, że alternatywą dla pomocnika Rossonerich jest Wilfred Ndidi. Nigeryjczyk to były piłkarz Leicester, który obecnie występuje w Besiktasie. W przypadku obu zawodników w grę wchodzi wypożyczenie do końca sezonu.