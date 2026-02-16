Manchester United ustawił się w kolejce po gwiazdę Interu Mediolan

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Bastoni trafił na listę życzeń Man United

Manchester United po zakończeniu sezonu ponownie zacznie budować drużynę od początku. Na początku roku zwolniony został Ruben Amorim, co było jednoznaczne z faktem, że Czerwone Diabły wrócą do poprzedniego systemu, jaki funkcjonował w klubie przez lata. Portugalczyk ściągnął na Old Trafford wielu zawodników stricte pod własną taktykę. Teraz pion sportowy musi po nim posprzątać.

Jedna z pozycji, która będzie wymagała wzmocnienia to środkowy obrońca. Przez ostatnie miesiące z klubem łączono wielu stoperów. Do Man United przymierzani byli tacy gracze jak: Ronald Araujo, Micky van de Ven, Cristian Romero czy Jarrad Branthwaite.

Z informacji udostępnionych przez Ekrema Konura wynika, że listę życzeń uzupełnił jeszcze jeden zawodnik. Czerwone Diabły są zainteresowane Alessandro Bastonim, czyli gwiazdą Interu Mediolan. Reprezentant Włoch generuje bardzo duże zainteresowanie pod kątem letniego okna transferowego. W kolejce po usługi 26-latka ustawiły się topowe kluby. Transfer obrońcy rozważa m.in. Arsenal, FC Barcelona i Chelsea.

Bastoni to wychowanek Atalanty, z której przeniósł się do Interu latem 2017 roku za ok. 31 milionów euro. W drużynie Nerazzurri szybko wywalczył miejsce w wyjściowej jedenastce, stając się kluczowym zawodnikiem. Łącznie uzbierał już 288 spotkań, w których zdobył 7 goli i zanotował 30 asyst. Jego wartość rynkowa szacowana jest na 80 milionów euro, a kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku.